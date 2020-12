La SoGeSi realizzerà la nuova centrale di sterilizzazione per l’Ausl di Parma

È stata affidata all’azienda perugina SoGeSi spa la realizzazione e la successiva gestione della Centrale di sterilizzazione per l’Ausl di Parma, per un importo contrattuale di circa 4,5 milioni di euro. L’impianto sarà realizzato in quattro mesi e sarà allestito e attrezzato all’interno dei locali messi a disposizione dall’Ausl di Parma, così come previsto dal contratto.

La Centrale servirà gli ospedali di Vaio Fidenza e Borgotaro con una previsione di oltre 7.500 interventi chirurgici annui, a cui si affiancherà anche il servizio di sterilizzazione per le attività ambulatoriali.

La nuova centrale, indispensabile per rispondere ai bisogni crescenti dell’attività chirurgica e per mantenere gli elevati standard di sicurezza, garantirà il servizio di fornitura, sterilizzazione e manutenzione dei dispositivi medici e di tutto lo strumentario chirurgico, laparoscopico ed endoscopico.

SoGeSi ha ideato un progetto innovativo in ogni sua parte. Oltre ai fondamentali requisiti ergonomici, di finitura, igiene e sicurezza ai quali una centrale di sterilizzazione deve rispondere, verrà realizzato un impianto di filodiffusione che, insieme alla cromoterapia per le varie aree di lavorazione, servirà a ridurre lo stress e a creare un ambiente di lavoro confortevole per il benessere degli operatori impiegati.

SoGeSi gestirà la Centrale per i prossimi sette anni con possibilità di rinnovo per altri due. Tutti i lavori per la realizzazione della parte edile e impiantistica della Centrale sono stati affidati ad imprese umbre.

SoGeSi Spa, società di servizi integrati per la sanità e per l’industria con sede a Perugia, è stata costituita nel 1982 dal Gruppo Schultze Nardi che opera nel settore da 170 anni. È presente sull’intero territorio nazionale con 700 dipendenti, di cui 340 in Umbria e fornisce oltre 2000 clienti tra pubblico e privato, ha sei Stabilimenti produttivi dedicati alla lavanderia industriale e tredici Centrali di sterilizzazione di dispositivi medici.