La Rosa di San Valentino: ecco i vincitori del concorso

TERNI – Si è svolto sabato in biblioteca comunale il primo concorso per promuovere prodotti di pasticceria, cioccolateria e liquori ispirati alla “rosa”, fiore che nella nota leggenda è donato da San Valentino a due innamorati. Il concorso è stato promosso dall’assessorato alla cultura del comune di Terni in collaborazione con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Terni e con l’Istituto Tecnico Economico e Professionale per i Servizi “Casagrande-Cesi” per le manifestazioni legate alle celebrazioni di San Valentino, patrono di Terni.

Di seguito i vincitori dei prodotti realizzati:

“La Rosa” è della Pasticceria Fratelli D’Antonio; il “Rosatino” è della Pasticceria Marchetti; il Rosellino è della Gelateria – Cioccolateria Daniela; “La Rosata” è del Cicalino; il “Li-cuore” del liquorificio di Maurizio Cappelletti.

La premiazione dei vincitori avverrà presso la sede della Camera di Commercio di Terni il giovedì 13 febbraio alle ore 15.30.