La rivoluzione green parte dall’Istituto tecnico Tecnologico di Terni

TERNI – L’Istituto Tecnico Tecnologico, in collaborazione con la startup innovativa Vivogreen, sta lavorando ad un progetto sull’economia circolare e sociale: la realizzazione del primo negozio a consumo 0 di rifiuti in grado di rimborsare la tassa Tari ai propri clienti grazie ad un algoritmo brevettato e di abbracciare la filosofia “meno inquino e meno pago”.

In questo market sarà possibile acquistare vari prodotti nella quantità necessaria a soddisfare le necessità dei fruitori portando a casa imballaggi in MaterBI, bioplastica completamente biocompatibile e compostabile, o vetro. Grazie a questa idea originale e avveniristica, quindi, l’unico rifiuto prodotto sarà la frazione umida. L’aspetto green del progetto si unisce all’idea di ridurre i tempi di acquisto evitando lunghe code alle casse perché queste non sono previste nel negozio futuristico. Tramite un’app scaricata sul proprio smartphone sarà possibile acquistare online e ritirare direttamente al gate gli ordini effettuati. Le diverse articolazioni della nostra scuola daranno il loro contributo al progetto: gli studenti di elettronica e automazione si occuperanno delle antenne, del reader e della realizzazione del gate, gli elettrotecnici cureranno la progettazione e realizzazione del quadro elettrico con sensori, la specializzazione di informatica provvederà alla lettura dei tag Rfid e del software per il conto automatico. L’obiettivo della Vivogreen è quello di creare occupazione e devolvere parte degli utili in borse di studio agli istituti coinvolti nella concretizzazione del progetto favorendo una cultura d’impresa nei giovani allievi.

Il 10 dicembre alle ore 12 presso la sala Tripepi dell’ITT la startup presenterà il progetto alla Confagricoltura, Confcommercio e al Direttore della Banca di Desio e in occasione degli open days, in programma il 15 dicembre e il 19 gennaio 2020, sarà possibile “toccare con mano” il gate realizzato dalla nostra scuola. L’Istituto Tecnico Tecnologico e la Vivogreen sono orgogliosi di far conoscere a tutti i partecipanti un’azienda reale concepita per la prima volta a scuola partendo da un progetto di impresa concreto e non simulato.