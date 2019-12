La Protezione civile di Corciano compie 20 anni: festa grande al Teatro Arca

CORCIANO – “Arrivare al ventennale è un traguardo enorme, reso possibile dalla passione e dalla competenza di persone speciali. Mi sento al sicuro, se penso che ho le spalle coperte da loro”. Lo ha detto il sindaco di Corciano Cristian Betti nel sottolineare l’importante compleanno del locale Gruppo di Protezione Civile celebrato con un evento – organizzato con il patrocinio del Comune – previsto sabato 14 dicembre 2019 a partire dalle 9.00 al Teatro Arca a Ellera. Una mattinata di studio incentrata sul tema “Strategie gestionali negli scenari emergenziali: territorio e comunità” alla quale interverranno esperti e protagonisti delle emergenze del volontariato. Tra questi, il sindaco di Norcia Nicola Alemanno che interverrà sul tema “Rinascita e relazione del Sistema Comune dopo l’Emergenza”. A seguire gli interventi di Sandro Costantini (Dirigente Regione Umbria) su “Sistema Protezione Civile nei Piccoli e Medi Comuni”, Roberto Raspa (Anci – Protezione Civile) su “Supporti Tecnici Protezione Civile nei Comuni e nel Volontariato” e Giuliano Santelli (Presidente Consulta del Volontariato) che parlerà del tema “Il Volontariato: Struttura Operativa di Protezione Civile”.

L’appuntamento sarà soprattutto un’occasione di condivisione e confronto insieme alle organizzazioni di volontariato, le associazioni del territorio e le istituzioni sulla gestione delle emergenze e la reazione dei territori e delle loro comunità.

“È per me un immenso onore rappresentare il Gruppo Protezione Civile Corciano in questa tappa fondamentale della sua storia – dice il responsabile ProCiv Corciano Francesco Volpi – i protagonisti e meravigliosi artefici di questo percorso sono le volontarie e i volontari che ringrazio per la dedizione, l’impegno, i sacrifici, la professionalità, la competenza, l’amore e la passione che dedicano e trasmettono in ogni situazione e con cui contribuiscono alla crescita professionale e umana dell’associazione. Il convegno pensato per l’occasione – aggiunge ancora – sarà il modo migliore per celebrare questi anni di storia e di attività: vent’anni al servizio della comunità sia in attività ordinaria di previsione e prevenzione sia in contesti emergenziali locali e nazionali”.

Durante la mattinata di studio verrà presentato il progetto scuole “Conosciamo il nostro territorio” promosso del Gruppo Protezione Civile di Corciano insieme alle classi 4° e 5° delle primarie dei plessi scolastici di Corciano e Mantignana. “Non finirò mai di ringraziare i volontari della Protezione Civile per il loro lavoro – conclude Betti – Sono i nostri angeli custodi, coloro che, soprattutto nei momenti più difficili, ci tengono la mano”.