La Pro Loco Frattuccia dona giochi e materiale didattico ai bambini di pediatria

TERNI – Promozione del territorio ma anche beneficenza e spirito di solidarietà, sono questi i principi che animano l’associazione Pro Loco di Frattuccia, frazione di Guardea (TR), che mercoledì 19 febbraio ha fatto visita al reparto di Pediatria Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Santa Maria di Terni per donare giochi e materiale didattico per i bambini ricoverati. La donazione è stata possibile grazie alle offerte raccolte in occasione del concerto di Natale tenutosi presso la chiesa parrocchiale di Frattuccia lo scorso 21 dicembre e ad un ulteriore contributo della Pro Loco.

Il presidente della Pro Loco Alessandro Grifi, accompagnato da una parte del direttivo, è stato accolto al suo arrivo dalla dottoressa Federica Celi, responsabile del reparto, che ha illustrato le attività poste in essere dalla struttura a favore dei bambini ricoverati presso il nosocomio.

A nome di tutto il dipartimento e della direzione aziendale, la dottoressa Celi ha ringraziato l’associazione Pro Loco Frattuccia per il graditissimo gesto. Il presidente della Pro Loco Alessandro Grifi ha spiegato che “le motivazioni di questo gesto si riconducono ad uno spirito di solidarietà integrato nella nostra associazione che , al di là delle finalità di promozione del territorio, si mostra vivamente sensibile nei confronti di attività di beneficenza a favore, in questo caso, dei bambini del reparto di Pediatria.”