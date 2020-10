La presidente Tesei visita la Pac2000 di Ponte Felcino. Al centro dell’incontro anche ipotesi di sinergie

PERUGIA – La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, proseguendo nel suo programma di visite nelle aziende della regione ha fatto tappa oggi pomeriggio alla sede della Pac2000, nella zona di Ponte Felcino a Perugia.

La Pac2000 è la più grande delle cooperative associata al Consorzio Nazionale Dettaglianti (CONAD) e la sua attività, che si estende fino a Malta, in Italia coinvolge gran parte del Centro e del Sud. Pac2000, che ad oggi vanta più di 1000 soci lungo tutto lo Stivale, ha scelto di mantenere la sua sede in Umbria, dimostrando sempre grande attenzione al territorio, ai prodotto e alle filiere locali.

La presidente, nel corso della sua visita, ha incontrato i vertici aziendali, Danilo Toppetti (direttore generale), Alessandro Meozzi (direttore relazioni esterne), Francesco Cicognola (chief financial officer), con i quali ha affrontato le tematiche relative all’imprenditoria, alla produzione e commercio dei prodotti, alle infrastrutture ed in generale alle necessità del settore e della regione. Durante l’incontro si sono inoltre valutate, nell’ambito di un più ampio discorso in merito alle sinergie tra privati ed istituzioni, future partecipazioni della cooperativa anche in attività culturali e sociali.