La presidente Tesei avvia un programma visite alle aziende umbre

La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha inaugurato quest’oggi una serie di visite, che proseguiranno nelle prossime settimane, nelle aziende umbre. La prima tappa è stata a Piegaro, alla Vetreria Cooperativa Piegarese, dove la presidente Tesei, alla presenza del sindaco Roberto Ferricelli, ha incontrato la dirigenza della cooperativa, con in testa il presidente Bruno Gallo ed il figlio Andrea, e alcuni dei 180 soci lavoratori.

La presidente, a cui è stata mostrata l’azienda e illustrata la produzione in tutti i suoi passaggi, si è complimentata per l’attività svolta ed ha sottolineato l’importanza di avere imprese stabili e radicate sul territorio: “Il rilancio dell’Umbria – ha affermato – passa anche attraverso l’attività di aziende solide che possano garantire elevati livelli occupazionali ed essere veri pilastri per economia regionali. Per questo motivo – ha continuato – la Regione è pronta a fare la propria parte, da un lato rendendosi disponibile ad una interlocuzione continua con le imprese, dall’altro garantendo da parte dell’Ente risposte certe ed in tempi brevi”.

Quanto alle tematiche connesse in maniera specifica alla Cooperativa, la Tesei ha esortato la dirigenza a programmare nuovi ed ulteriore investimenti sul territorio umbro, come già fin qui fatto, per rafforzare sempre più il sito di Piegaro affinché possa continuare ad essere il vero “core business” dell’azienda.