La polizia stradale di Orvieto soccorre in autostrada un barbagianni in difficoltà

ORVIETO – Una pattuglia della polizia stradale di Orvieto salva un barbagianni.

E’ accaduto qualche giorno fa quando la pattuglia, mentre svolgeva il proprio servizio di vigilanza stradale, ha notato in lontananza, davanti a sé, sulla corsia di sorpasso, qualcosa che a prima vista sembrava potesse essere una borsa. Man mano, però, che gli agenti si avvicinavano, rilevavano che lo stesso si muoveva, seppur lentamente, fino a comprendere che non si trattava di una borsa ma di un “barbagianni” in difficoltà.

Gli agenti si sono quindi adoperarti per evitare che il rapace fosse investito dai numerosi veicoli in transito e, con manovre ormai collaudate, ma non per questo senza rischio per l’incolumità dei poliziotti stessi, non hanno esitato, dopo aver rallentato e messo in sicurezza il traffico, a precipitarsi sulla corsia di sorpasso per salvare il Barbagianni da morte sicura.

Il rapace è stato quindi portato in caserma e accudito dal personale della polizia stradale di Orvieto e, successivamente, affidato all’ente preposto al recupero della Fauna selvatica in difficoltà “Wild Umbria”.