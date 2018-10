La Passerella Telfer vista con la luce e i colori dell’artista ternano Sandro Sansi

TERNI – La Passerella Telfer da qualche giorno non fa più mostra di sé in Valnerina ma continua a vivere nelle opere dell’artista ternano Sandro Sansi che a questo manufatto ha dedicato diverse opere: sia olii che tecnica mista su carta. Per anni, egli che ha lavorato alla centrale idroelettrica di Villa Valle, ha avuto un osservatorio privilegiato di questa zona e di Papigno che poi ha riprodotto in numerose opere da visuali differenti.

Oggi questa parte della sua produzione artistica rappresenta un’importante testimonianza storica e artistica. Nel video il critico d’arte Paolo Cicchini tratteggia le peculiarità artistiche del maestro Sansi.