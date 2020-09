La “Natura morta” dell’artista Otello Fabri nella rassegna internazionale “Vegetalia tra alberi, fiori e frutti”

C’è anche un’opera dell’artista umbro, Otello Fabri, nella rassegna internazionale d’arte “Vegetalia tra alberi, fiori e frutti”, inaugurata questa domenica, 6 settembre, presso la Casa Museo Sartori di Castel D’Ario (Mn). La rassegna, in programma inizialmente per marzo e più volte rinviata a causa dell’emergenza sanitaria, vuole essere anche uno stimolo per la ripartenza nel settore dell’arte. Nata da un progetto di Adalberto Sartori e curata da Arianna Sartori, la mostra ospita opere di 85 artisti provenienti da tutt’Italia e dall’estero che si sono cimentati sul tema della natura e dei paesaggi.

“Considero la mostra Vegetalia tra Alberi, Fiori e Frutti – scrive la critica d’arte Maria Gabriella Savoia – come un viaggio attraverso il mondo vegetale che troppo sottovalutiamo e spesso diamo per scontato, come opinabile e anche inutile ornamento, ma che in realtà, costituisce una parte essenziale della nostra esistenza su quel sasso orbitante nello spazio che è il pianeta Terra”.

La mostra resterà aperta fino al 27 settembre.

Di seguito gli artisti in mostra: Acerbo Domenico, Achilli Ernesto, Alatan Anna Rita, Baglieri Gino, Baldassin Cesare, Bedeschi Nevio, Bellomi Federico, Bianco Lino, Bolis Maria Teresa, Bongini Alberto, Brambilla Maurizio, Businelli Giancarlo, Capraro Sabina, Carradore Vittorio, Castagna Angelo, Castaldi Domenico, Cattaneo Claudio, Chieppa Manlio, Cibi, Ciotti Valeria, Coccia Renato, Colombo Maria Anastasia, Costanzo Nicola, Cropelli Fausta, Dall’Acqua Mario, D’Amico Antonio, Della Valle Marcello, De Luigi Giuseppe, Denti Giuseppe, Desiderati Luigi, Fabri Otello, Faccioli Giovanni, Ferri Massimo, Garuti Giordano, Gentile Domenico, Ghidini Pier Luigi, Ghisleni Anna, Gnocchi Alberico, Guala Imer, Gualtieri Ulisse, Keith Rosalind, Lo Presti Giovanni, Luchini Riccardo, Mafino Beniamino, Mantovani Gianni, Merik Milanese Eugenio Enrico, Moccia Palvarini Anna, Molinari Mauro, Montini Danilo, Morelli Guido, Mori Giorgio, Morselli Luciano, Nastasio Alessandro, Negri Sandro, Nigiani Impero, Paggiaro Vilfrido, Paolini Parlagreco Graziella, Parmiggiani Alessandra, Pastorello Gianguido, Pauletto Mario, Pauletto Tiziana, Peretto Enrico Dennj, Piaser Egle, Pirondini Antea, Prinetti Silvana, Rampinelli Roberto, Restelli Lucilla, Rezzaghi Teresa, Romani Maurizio, Romilio Nicola, Rossato Kiara, Rossi Giorgio, Rostom Camelia, Rovati Rolando, Sebaste Salvatore, Settembrini Marisa, Somensari Anna, Somensari Giorgio, Spazzini Severino, Tambara Germana, Venditti Alberto, Viviani Vanni, Zanetti Enzo, Zangrandi Domenico, Zitelli Fabrizio.