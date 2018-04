La Fondazione Umberto Rossini di Terni presenta le borse di studio

Contribuire a far dialogare e incontrare il mondo della scuola con quello dell’impresa. Con questo obiettivo è nata nel 2003 a Terni la Fondazione Umberto Rossini promossa da Arnaldo (scomparso nel 2012) e Rinaldo Rossini e dell’imprenditore Giampietro Persichetti con lo scopo di diffondere la cultura civica e imprenditoriale nelle scuole. Stamani, nel corso di una conferenza stampa alla quale sono intervenuti il presidente di Confindustria Umbria Antonio Alunni e il presidente della Fondazione Rossini Rinaldo Rossini, sono state presentatele le borse di studio in memoria di Arnaldo Rossini che la Fondazione mette a disposizione degli studenti delle scuole superiori del territorio.

Si tratta di quattro borse di studio del valore di 500 euro ciascuna per progetti presentati dagli istituti tecnici nell’ambito della meccanica, elettronica, costruzioni e progettazione nautica e di una borsa di studio per l’Istituto europeo che partecipa con il proprio lavoro nel progetto di scambio culturale. Le borse di studio sono sostenute, oltre che dalla Fondazione Rossini, da alcune realtà aziendali del territorio: F.lli Canalicchio, Nuova Steim e Iris.

Il presidente Alunni ha ringraziato la Fondazione Rossini “che sta portando avanti da molti anni – ha sottolineato Alunni – un lavoro, che insieme a quello di molti altri soggetti, porterà il territorio ad essere più virtuoso in uno dei rapporti essenziali per il suo sviluppo economico, sociale e civile che è quello tra il mondo della scuola e quello dell’impresa. Le borse di studio della Fondazione rimarcano un aspetto particolarmente importante che è legato alla valorizzazione del merito. E sul merito il nostro Paese si deve sempre più concentrare e specializzare per fare in modo che diventi in ogni ambito un elemento essenziale nella qualità dei rapporti”. A sottolineare lo stretto rapporto tra il tessuto imprenditoriale e ambito formativo superiore, il presidente Alunni ha ricordato che proprio ieri è stato inaugurato all’Istituto Tecnico Tecnologico “Allievi-Sangallo” di Terni il laboratorio digitale che mette a disposizione degli studenti nuove apparecchiature per il sistema Internet of Think. “Si tratta di un importante risultato – ha concluso Alunni – realizzato con il supporto della Fondazione Carit e frutto di una collaborazione con Confindustria Umbria e Ast”.

I progetti che concorreranno all’ottenimento della borsa di studio saranno valutati da un comitato scientifico di cui fanno parte imprenditori e professionisti. L’assegnazione delle borse di studio è in programma il 20 ottobre 2018 nella sede di Confindustria Umbria.

“La nostra missione oggi – spiega Rinaldo Rossini – è quella di far dialogare le aziende del territorio con il mondo della scuola. Siamo grati Confindustria Umbria per la collaborazione che ci ha offerto nel presentare il nostro progetto che oltre alle borse di studio comprende anche altre attività. Ogni anno, infatti, realizziamo delle pubblicazioni dedicate alle eccellenze del territorio per contribuire a divulgare nelle scuole la cultura di impresa. La nostra ambizione è la realizzazione di un bando di concorso nazionale per tutti gli istituti superiori del nostro paese”.

A partire dal prossimo anno le borse di studio saranno assegnate anche a progetti dal contenuto umanistico allargando la partecipazione agli studenti dei licei. A tal proposito è intervenuto in Dirigente scolastico del Liceo “Jacopone da Todi” Sergio Guarente che, ringraziando per l’attenzione che la Fondazione ha rivolto anche ai percorsi liceali, ha sottolineato come la duttilità e flessibilità tipica della formazione liceale consenta ai ragazzi di dotarsi degli strumenti idonei per affrontare le sfide di un mondo professionale multiforme e in costante evoluzione.