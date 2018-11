La Filarmonica Umbra propone la Musica dell’anima con Pamela Villoresi

TERNI – La musica dell’anima – “Ritratto di Eleonora Duse tra le note della sua epoca” è il secondo concerto in programma per la 44ma Stagione Concertistica organizzata dall’Associazione Filarmonica Umbra. Venerdì 9 novembre alle 21 presso il Teatro Sergio Secci di Terni. Maria Letizia Compatangelo manda in scena la grande Pamela Villoresi, voce recitante su musiche suonate dal M°Marco Scolastra.

Questo spettacolo vuole ripercorrere il lungo viaggio di Eleonora questo in un dialogo appassionato tra recitazione e musica che restituisce l’atmosfera e il senso della vera storia di questa formidabile Attrice, una storia ricchissima (molto oltre il rapporto con D’Annunzio, di cui si parla solitamente), piena di luci e ombre capaci di avvincere e sorprendere il pubblico. Una storia che racconta il teatro e il cinema mondiali tra otto e novecento e che attraversa la società italiana, con i suoi più grandi protagonisti, dall’Unità d’Italia al fascismo.

Il suo stile di recitazione così scarno, intenso, sensuale, denso di pause, fortemente emozionale, era quasi una partitura musicale che penetrava i personaggi per renderli al pubblico in una creazione d’arte in comunione con esso, servendosi di tutto il corpo, del gesto come della parola e dello sguardo. “Le parole sono foderate – diceva Eleonora – bisogna scovarne il senso profondo, quello che sta sotto”.

Info e biglietti presso il Caos di Terni tel 340.4188488