La fiaccolata della Pace domani a Terni accolta dall’Amatori podistica

TERNI – Nella settimana coincidente con il Pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto, il mercoledì antecedente, parte correndo da Roma un gruppo di giovani e meno giovani con la Fiaccola accesa. Una iniziativa per una proposta di respiro culturale e religioso veramente di grande spessore. Anche quest’anno la fiaccola della pace farà tappa a Terni. Come è ormai tradizione, l’accensione verrà fatta in Piazza S. Pietro a Roma domani mercoledì 5 giugno al termine dell’udienza generale di Papa Francesco. Da lì inizierà la staffetta che in tre giorni porterà la fiaccola a Macerata prima della partenza del tradizionale maxi-pellegrinaggio “Macerata – Loreto”.

La staffetta, come detto, farà tappa a Terni dove alle 18,30 sarà accolta, come sempre, dal gruppo Amatori Podistica Terni che scorterà il drappello da Via Narni fino alla Chiesa di San Salvatore, dove riceverà dalle Istituzioni del Comune di Terni e dalla Diocesi il saluto della città. Quindi la staffetta sarà festeggiata presso la sede, ospiti come sempre a cena dal gruppo Amatori Podistica Terni per poi trovare ospitalita’ notturna dai cittadini ternani . Giovedì 6 giugno appuntamento alle ore 7,00 presso la Chiesa di Sant’Antonio dove ci sara’ la benedizione del parroco, per poi partire verso Amarice, Norcia e i paesi toccati dal forte sisma.

Infine sabato 8 giugno la fiaccola, prima di arrivare in serata allo stadio “Helvia Recina” di Macerata, farà sosta alle ore 12,00 alla Basilica di San Giuseppe da Copertino patrono dei giovani. Anche questo è un passaggio ormai storico per l’organizzazione della sosta a cura del Comune di Osimo, della Comunità francescana della Basilica e della società sportiva “Bracaccini.

Verranno alla fine percorsi in totale ben 350 chilometri con il coinvolgimento di 20 atleti che copriranno tutto il percorso oltre ai tantissimo podisti che, con molta generosità, accompagneranno questa suggestiva fiaccola.

PERCORSO CHE INTERESSA IL TERRITORIO DI TERNI

Mercoledì 5 giugno – Ore 18,30 – Incontro con la staffetta in Via Narni all’altezza del “Tiffany” – Via Alfonsine – Via Di Vittorio – Via Turati – Corso del Popolo – Palazzo Spada –Ore 19.00 – Incontro con le autorità presso la Chiesa di San Salvatore.

Giovedì 6 giugno – Ore 7,00 – Partenza da Terni, Chiesa di Gabelletta, per Santa Maria degli Angeli.