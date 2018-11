“La donna contro la violenza”, domani il dibattito all’istituto Allievi-Sangallo

TERNI – Il 20 Novembre dalle 9 alle 13.00 in sala Tripepi dell’istituto tecnico Allievi-Sangallo si terrà un dibattito per ricordare la giornata internazionale contro il femminicidio di domenica 25 Novembre e per sensibilizzare gli

studenti.

Si tratta di un incontro che va a chiudere un percorso formativo più ampio intrapreso nell’Istituto dai docenti che hanno affrontato nelle aule tale questione con gli studenti educandoli, prima di ogni altra cosa, al rispetto, al dialogo, al superamento di ogni stereotipo e alla concezione della diversità come fonte di ricchezza, principi che non vengono osservati da chi commette crimini efferati contro il genere femminile. Gli studenti per l’occasione hanno letto le notizie di cronaca che occupano varie pagine dei quotidiani, visto film e si sono confrontati su questa tematica i cui dati sono indice di un fenomeno sempre più dilagante.

L’evento, organizzato dall’ITT Allievi Sangallo e dalla associazione UNLA, rappresenta

un’opportunità esclusiva per gli studenti che avranno la possibilità di approfondire le varie

sfaccettature del fenomeno. Saranno presenti anche studenti del Liceo Scientifico Donatelli e

dell’IPSIA Pertini.

Per il convegno, che sarà coordinato dal Dirigente Scolastico prof.ssa Cinzia

Fabrizi, sono previsti gli interventi di Elena Proietti (Assessore alle pari opportunità Comune di Terni), Giocondo Talamonti (Presidente Unla), Sonia Berrettini (V. Presidente Centro per le pari opportunità),Nicla Michiorri (Avvocato), Tiziana De Angelis ( Dirigente Provincia di Terni) e Alessandra Robatto (avvocato e docente di Diritto dell’ITT di Terni).

Nell’ambito della conferenza è prevista inoltre la partecipazione dell’On. Chiara Gribaudo e dell’On Renata Polverini due personalità di spicco nel panorama politico che si battono da anni per tutelare i diritti delle donne.

Gli studenti saranno protagonisti dell’incontro perché avranno modo di presentare le loro riflessioni sul tema e porranno delle domande ai relatori. Il Convegno ha avuto il patrocinio della Regione dell’Umbria, del Comune di Terni, della Provincia di Terni, del Comitato per le pari opportunità della Regione Umbria.