“La Costituzione in viaggio”: liceo classico e Metelli incontrano il giudice Morelli

TERNI – Un evento eccezionale, un momento fondante e necessario di crescita per i giovani proiettati in un futuro complesso, fluido e ricco di sfide ai quali, ora molto più di ieri, è importante possedere saldi i valori della cittadinanza, di legalità e di democrazia.

Secondo questa prospettiva, l’occasione sicuramente straordinaria e di altissimo valore per una crescita integrale della vita di ogni alunno è costituita dall’incontro del Giudice Costituzionale Mario Rosario Morelli con i ragazzi del Liceo ginnasio “G.C.Tacito” ed il Liceo artistico “O. Metelli” domani, 15 febbraio, alle 16 presso l’Auditorium del Liceo Artistico “O. Metelli” in via Benedetto Croce n.16.

L’iniziativa, promossa dalla Corte costituzionale e dal MIUR, ha scelto i due istituti ternani – insieme ad un’altra scuola umbra- al fine di approfondire la genesi, la composizione, il funzionamento e, soprattutto, l’attività della Corte costituzionale con l’illustrazione anche di alcune sentenze che hanno inciso ed incidono nella vita di oggi a garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali.

Alcune delle classi avranno il privilegio, dopo aver presentato le molteplici iniziative realizzate nell’ambito del progetto di istituto di ‘Cittadinanza e Costituzione e di Educazione alla Legalità’ ed aver assistito alla proiezione del video Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle scuola, realizzato dagli studenti dell’Istituto superiore ‘Cine TV- Roberto Rossellini” di Roma, di assistere ad una ‘Lectio magistralis’ del giudice Mario Rosario Morelli e di misurarsi con lui in un dibattito che costituirà il perno centrale dell’incontro: il momento in cui nel pensiero e nella riflessione degli alunni, la Costituzione – con la sua storia, con la sua tradizione ed il misurarsi con l’oggi- prende vita e diventa strumento centrale di uno sguardo critico e formativo sul presente per gettare un ponte per la formazione del ‘cittadino futuro’.