La Corte dei Conti respinge il ricorso sul piano del Comune. La crisi è dietro l’angolo

ORVIETO – Sono stati insospettiti da un’auto ferma davanti a un supermercato con il motore accesso. Alla guida un uomo che si guardava intorno nervosamente. Per questo una pattuglia del commissariato di Orvieto coadiuvati da una pattuglia dei carabinieri, intervenuta per una segnalazione sulla stessa autovettura, si sono avvicinate per un controllo. Proprio in quel […]