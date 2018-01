La Befana volante scende a Ferentillo. Ecco tutte le iniziative

TERNI – Un altro “sfregio” a Villa Palma è quello segnalato ancora una volta dal presidente dell’associazione Terni Città Futura, Michele Rossi. L’edificio in abbandono da anni è stato “violato” per l’ennesima volta: le porte sono state aperte e ora gli affreschi sono in “balia” di chiunque. “Cosa ci sia ancora altro da saccheggiare – […]