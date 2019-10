Judo: al memorial Desideri, Adele Ceccarelli è medaglia d’argento

TERNI – Comincia nel modo migliore la stagione agonistica del Judo per la Polisportiva Ternana. Adele Ceccarelli, neo cintura nera, classe 2000, ha conquistato la medaglia d’argento nel trofeo internazionale memorial Augusto Desideri, ospitato presso il Palazzetto dello Sport della Guardia di Finanza di Coppito a L’Aquila. Erano quattro gli atleti della nostra società in gara, due dei quali in gara sotto le insegne della rappresentativa regionale.

Adele Ceccarelli era impegnata nella categoria 70 kg junior senior: per lei una gara dura ma che ha disputato con tutte le possibilità di arrivare anche al successo, pur al netto di alcuni piccoli errori. Alla fine la medaglia d’argento è comunque una enorme soddisfazione. Gara in salita per Jacopo Desiderio, fuori al primo turno nei 60 kg junior senior. Si piazzano invece a metà classifica Cristian Ortenzi e Nikolas Lecca categoria 73 kg, entrambi convocati nella rappresentativa regionale, al primo dei tre anni nella classe cadetti. Lecca è stato anche esecutore di alcuni gesti tecnici di alto livello per poi fare il conto con l’inesperienza dovuta al primo anno come accennato.

Grande soddisfazione per gli allenatori Roberto Colombini, direttore della sezione judo e presente a L’Aquila anche in veste di supporto tecnico regionale ed Alessandro Cervelli. Ora la testa è già al futuro, ai prossimi impegni di Foligno, Bologna e Perugia. E nel frattempo il lavoro alla sezione Judo della Polisportiva Ternana non si ferma.