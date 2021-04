Ivana Jelinic confermata alla guida della Fiavet Confcommercio, l’associazione agenti di viaggio

Sarà l’umbra Ivana Jelinic a guidare per i prossimi cinque anni la Fiavet Confcommercio, l’associazione nazionale degli agenti di viaggio. E’ stata infatti confermata per acclamazione, dall’assemblea degli associati, alla presenza del ministro del Turismo Massimo Garavaglia e del presidente di Confcommercio Carlo Sangalli.

“L’Umbria del turismo saluta con grande soddisfazione questo evento, che premia la professionalità e il lavoro instancabile dell’imprenditrice umbra nella difesa delle ragioni delle imprese, nell’anno più duro di sempre per il settore” sottolinea Confcommercio Umbria in una nota. “Ci siamo congratulati con Ivana Jelinic per il notevolissimo risultato che ha raggiunto”, commenta il presidente Giorgio Mencaroni. “Abbiamo apprezzato, soprattutto nell’ultimo periodo del suo mandato, la determinazione e la competenza con cui ha rappresentato, in tutte le più alte sedi, le ragioni delle imprese del turismo che vivono un momento terribile, con sostegni insufficienti e prospettive incerte”