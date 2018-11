Investito da un treno mentre insegue un ladro, Cascia piange il suo eroe

Cascia in lutto per la morte di Emanuele Reali, il carabiniere in servizio presso la caserma di Caserta investito da un treno mentre inseguiva un ladro in fuga. Il vice brigadiere del Nucleo operativo aveva 34 anni, era nativo della città di Santa Rita.

Secondo la prima ricostruzione, stava inseguendo a piedi un uomo, destinatario di un ordine di custodia cautelare per furti e rapine, quando è stato investito da un convoglio regionale in corsa. Emanuele Reali non si sarebbe accorto dell’arrivo del treno e i soccorsi, intervenuti tempestivamente, non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Dopo il fatto, uno dei malviventi coinvolti è stato fermato, mentre l’altro è riuscito a fuggire.

La notizia ha destato profondo dolore in tutta Italia e in particolare a Cascia. Emanuele Reali era nipote di Piero Reali, consigliere comunale. A lui e alla sua famiglia sono arrivate le condoglianze del sindaco Mario De Carolis e dell’intera amministrazione comunale:

“Siamo vicini con la preghiera, in questo delicato momento di dolore, alla moglie e alle due figlie che Emanuele prematuramente ha lasciato”.