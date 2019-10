Intossicati dai funghi: resta in prognosi riservata l’80enne

TERNI – È ancora in prognosi riservata l’uomo di 80 anni che lo scorso weekend era stato ricoverato all’ospedale di Terni dopo aver mangiato in famiglia una specie altamente tossica di Amanita, probabilmente confusa con il più comune fungo prataiolo, che gli ha causato una insufficienza renale acuta.

Per quanto riguarda invece i coniugi ultraottantenni che la scorsa settimana erano stati ricoverati con gravi danni epatici causati da avvelenamento da Amanita falloide, l’uomo è stato già dimesso e anche la moglie è in via di miglioramento.