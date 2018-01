Integrativo Ast, al via il confronto sindacati-azienda. “Entro il 31 marzo concludere la discussione”

TERNI – Al via oggi presso l’associazione industriali di Terni l’incontro tra le Organizzazioni Sindacali Territoriali dei metalmeccanici e la rsu di stabilimento e l’Acciai Speciali Terni per esaminare l’andamento aziendale in relazione ai processi produttivi e relativa partecipazione dei lavoratori ai risultati aziendali.

L’incontro chiesto dalle organizzazioni sindacali aveva come obiettivo quello di aprire una discussione sul contratto integrativo al fine di consolidare i risultati raggiunti, potenziare il sito di Terni e ridistribuire una parte degli utili prodotti nell’ultimo esercizio di bilancio concluso il 30 settembre 2017.

“Le organizzazioni sindacali – scrivono in una nota – nel ribadire che gli obiettivi raggiunti sono frutto esclusivo dei sacrifici fatti dai lavoratori, ritengono che oggi ci siano le condizioni per rimettere in moto un meccanismo di redistribuzione finalizzato a riconoscere quanto in questi anni è stato fatto dalle maestranze”.

“Come organizzazioni sindacali – spiegano – abbiamo ribadito che la discussione propedeutica al rinnovo del contratto integrativo aziendale debba affrontare i seguenti capitoli: nuovo e diverso sistema di relazioni industriali e sindacali – investimenti sul sito – ambiente salute e sicurezza – formazione e professionalità – organizzazione del lavoro – problematiche sociali ed appalti – aspetti economici e salariali”.

Durante l’incontro l’Azienda si è resa disponibile a programmare una serie di incontri, su questi temi, da svolgere in azienda finalizzati alla stesura di una ipotesi di contratto integrativo aziendale finalizzato alla partecipazione dei lavoratori agli utili.

E’ stato condiviso, su richiesta delle organizzazioni sindacali, di svolgere su detti incontri in tempi rapidi per concludere tutta la discussione entro il 31 marzo.

“Riteniamo importante le disponibilità aziendali – concludono i sindacati – ma allo stesso tempo verificheremo concretamente, sui diversi temi, la concreta volontà di giungere a soluzioni condivise che potenzino il sito e qualifichino l’operato delle maestranze”.