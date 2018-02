Influenza: due ricoverati gravi. L’azienda ospedaliera: “Non è aviaria”

TERNI – Non sono affetti da aviaria le due persone ricoverate all’ospedale di Terni per le conseguenze dell’influenza.

A rassicurare è la direttrice della clinica di malattie infettive dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, Daniela Francisci. “Il virus influenzale isolato in due pazienti gravi ricoverati all’ospedale di Terni è di tipo A-H1N1 – precisa la dottoressa – un virus che durante questa epidemia influenzale sta circolando nella popolazione umana, insieme al virus A-H3N2, in una variante leggermente diversa rispetto a quella che circolava l’anno scorso. Non ci sono ad oggi segnalazioni di casi umani dovuti a virus influenzale H5N8, che ha dato alcuni focolai nel pollame, e quindi è assolutamente improprio e allarmistico parlare di influenza aviaria in questi casi”.

Attualmente – conferma l’azienda ospedaliera – all’ospedale di Terni sono due le persone ricoverate in condizioni molto gravi a causa di complicanze dovute al virus influenzale. Si tratta di un uomo di 75 anni del Ternano, che si trova ancora in Rianimazione, e di un uomo di 52 anni della provincia di Rieti che dalla Rianimazione è già stato trasferito in UTIC per essere sottoposto, a causa di una grave insufficienza respiratoria, all’ECMO (ossigenazione extracorporea a membrana), un trattamento complesso che solo pochi ospedali in Italia sono in grado di fare. Entrambi i pazienti sono sottoposti a terapia antivirale Tamiflu.

“Quella di quest’anno – fa sapere l’azienda ospedaliera – è una epidemia influenzale molto intensa; viene considerata dagli esperti la peggiore degli ultimi 14 anni, ma siamo comunque in un range di normalità, anche considerando le complicanze gravi e molto gravi che si verificano in ogni epidemia influenzale. Secondo la rete di sorveglianza integrata Influnet, infatti, in Italia si registrano da ottobre 5 milioni di persone colpite dal virus influenzale, 381 casi gravi e 64 decessi”.