Infiorate di Spello, partnership con l’Aeroporto internazionale dell’Umbria

SPELLO – Il 2019 segna l’inizio di una nuova importante collaborazione per l’Associazione Le Infiorate di Spello che ha appena chiuso un accordo di media partnership con l’Aeroporto Internazionale dell’Umbria San Francesco d’Assisi.

“Essere stati scelti come partner di Sase – commenta Mirko Di Cola, presidente dell’Associazione degli infioratori – ci inorgoglisce e conferma che le infiorate di Spello rappresentano un evento fortemente identitario ma anche di respiro internazionale per la particolare organizzazione che favorisce il coinvolgimento dei visitatori e dei turisti provenienti da tutta Italia e da numerosi paesi nel mondo, dagli USA all’Asia passando per l’Europa”.

L’accordo rappresenta non soltanto una opportunità per le Infiorate di Spello, in termini di visibilità e di prestigio, ma apre uno scenario di cooperazione per la promozione territoriale in occasione di quella che è riconosciuta a pieno titolo come una della grandi manifestazioni dell’Umbria che ogni anno, nei giorni vicini al Corpus Domini, richiama decine di migliaia di visitatori e turisti in percorsi turistici estesi a tutto il comprensorio.

“La collaborazione tra Aeroporto e Territorio ci permette di fare sistema – spiega infatti Umberto Solimeno, direttore di SASE SpA – e di trovare lesinergie necessarie per amplificare il messaggio all’interno ed all’esterno del comune bacino di utenza. Un modo concreto di fare marketing territoriale promuovendo le eccellenze, gli eventi e le attrazioni dell’area che gravita attorno il nostro Aeroporto. Siamo particolarmente orgogliosi della prima partnership con l’Infiorata di Spello e siamo sicuri che non sarà l’ultima“.



La prima campagna promozionale prevede l’installazione di roll-up dedicati alle Infiorate di Spello nella zona arrivi e all’ingresso principale, banner nel sito web airport.umbria.it e newsletter agli iscritti nel periodo compreso tra il 10 e il 23 giugno, cui si aggiungono la proiezione di immagini fotografiche e video sui monitor presenti all’interno dell’aeroporto, integrazione social sulle reciproche pagine di Facebook ed Instagram e possibilità di distribuire materiale promozionale, volantini e guide all’interno dell’Aeroporto.