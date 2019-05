Incidente sulla Flaminia: strada chiusa per un’ora

TERNI – Un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze si è verificato questa sera lungo la Flaminia alle porte di Terni. Per cause in corso d’accertamento due tir si sono urtati ed uno è rimasto bloccato sulla corsia in direzione Spoleto. La strada è rimasta chiusa per un’ora in entrambe i sensi di marcia per consentire la rimozione dei mezzi. Sul posto vigili del fuoco e personale Anas.