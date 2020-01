Incidente sulla Flaminia: stabili i tre uomini rimasti gravemente feriti

TERNI – Sono ancora ricoverati all’ospedale di Terni con prognosi riservata ma in condizioni stabili i tre uomini rimasti gravemente feriti nell’incidente che si è verificato ieri lungo la strada Flaminia tra Spoleto e Terni. Si tratta di un uomo di 69 anni con fratture multiple, che nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento ortopedico, e di un 45enne e un 51enne che ieri pomeriggio, a seguito del grave trauma toraco-addominale riportato, sono stati operati per rottura della milza, in emergenza e contemporaneamente, da due equipe chirurgiche messe a disposizione dalla struttura di Chirurgia digestiva e d’urgenza diretta dal dottor Amilcare Parisi. Le condizioni dei tre pazienti sono ora stabili anche se la prognosi riservata non è sciolta.