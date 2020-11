Incidente sul raccordo Terni-Orte tra Narni e Amelia. Traffico deviato

Incidente oggi pomeriggio sulla strada statale 675 “Umbro Laziale” nel tratto tra Amelia e Narni, direzione Terni.

Per cause in corso d’accertamento, un mezzo pesante è temporaneamente ha sbandato e si è messo di traverso sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118. Il conducente del mezzo è stato trasportato in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto anche il personale Anas, intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile la carreggiata, al chilometro 18, infatti è stata chiusa e il traffico deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Amelia (km 21) e rientro allo svincolo di Narni Scalo/Capitone (km 17,200).