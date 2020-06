Incidente sul raccordo Terni-Orte: il conducente di un furgone rimasto incastrato sotto il mezzo

Less than a minute

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi lungo la superstrada Terni-Orte tra Orte e San Liberato sulla corsia in direzione Terni. Per cause in corso d’accertamento un’auto e un furgone si sono scontrate, la prima frontalmente mentre il secondo nella parte posteriore. Feriti i conducenti dei due mezzi. Quello del furgone, in particolare, è stato trovato incastrato sotto il mezzo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Viterbo e del distaccamento d’Amelia, il personale Anas e i carabinieri.

Il tratto di strada è stato chiuso per circa un’ora per consentire i soccorsi e i rilievi del caso