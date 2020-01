Incidente mortale in via Curio Dentato, le associazioni: “Ora si cambi”

TERNI – Il Comitato Mobilità attiva Terni, Mat, la Fiab Terni e Lab. Biciclario intervengono dopo l’investimento mortale in via Curio Dentato. Ieri mattina alle 12 un 72enne, Roberto Monetti, ex dirigente dell’ufficio scolastico provinciale di Terni, è stato travolto da un’auto mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali. L’uomo è morto nel pomeriggio in ospedale.

”Un altro grave incidente, un’altra vittima della strada. A piedi, in pieno giorno, sulle strisce – scrivono – Su una strada centrale, dove in un centinaio di metri si concentrano due poli scolastici, una chiesa, vari esercizi commerciali molto frequentati. Si può parlare di fatalità, ma chiunque passi per via Curio Dentato si sarà posto domande sulla gestione della strada: strada a 4 corsie in pieno centro, auto costantemente in sosta vietata, incroci e attraversamenti pericolosi, strisce pedonali non segnalate adeguatamente e illuminazione insufficiente. Numerose erano state le denunce e gli allarmi ma nulla si é mosso…bisogna cambiare via Curio Dentato, subito, e per questo proporremo interventi d’urgenza al Comune”.

In una nota congiunta in cui esprimono cordoglio ai familiari di di Roberto Monetti, chiedono: ”una città a misura delle persone, e non dei veicoli! Vogliamo una città sicura, che ci protegga non solo dai balordi ma anche da automobilisti incivili o distratti (che sono molti di più!), nello spazio pubblico per eccellenza, la strada! Vogliamo che vengano protette le utenze deboli e virtuose, biciclette e pedoni! Per i nostri ragazzi, per i nostri anziani, per noi tutti, e anche per il povero concittadino che ha appena perso la vita”.