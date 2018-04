Incidente lungo la Marattana: muore un ciclista di 69 anni

TERNI – Un ciclista di 69 anni ha perso la vita oggi pomeriggio in un incidente che si è verificato lungo la Marattana. L’uomo, originario di Padova ma residente a Narni, è stato colpito da un furgone Iveco che, come lui, procedeva verso Narni.

Alla guida del furgone un 34enne di Arrone. La dinamica è ancora tutta al vaglio della polizia municipale, intervenuta sul posto. Sul luogo dell’incidente anche i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.