Incidente in moto sulla Pievaiola: muore una donna di 46 anni

E’ stata presentata stamattina in Provincia la prima edizione del concorso “Io Danzo”, evento in programma il 7 giugno all’Anfiteatro Fausto di Terni. Ad illustrare l’iniziativa la Moonwalker Ballet Academy, organizzatrice con il patrocinio del Comune di Terni rappresentato dall’assessore Elena Proietti. Presenti in qualità di giurati nomi importanti della danza internazionale, dal moderno al […]