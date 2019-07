Incidente di Montecastrilli, sciolta la prognosi per uno dei due feriti

MONTECASTRILLI – E’ stata sciolta la prognosi per uno dei due ragazzi rimasti feriti nell’incidente avvenuto sabato mattina a Montecastrilli che è costato la vita al trentunenne, David Leonardo e al 19enne Catalin Iuoras.

Già dal 29 luglio – informa una nota dell’azienda ospedaliera – il giovane di 20 anni è stato trasferito nel reparto ortopedia. Guarirà in 45 giorni. La prognosi rimane invece riservata per l’altro giovane di 25 anni, che è ancora ricoverato in rianimazione in condizioni cliniche stazionarie. Intanto domani alle 16 nella chiesa di Santa Maria della Misericordia, a Borgo Bovio si svolgeranno i funerali di Catalin Iuoras. I familiari di Catalin hanno consentito l’espianto delle cornee.