Incidente al Trasimeno con l’idroambulanza, aperta un’indagine interna

TERNI – I carabinieri del gruppo forestale di Terni hanno effettuato una serie di controlli sull’attività venatoria e in particolare della caccia al cinghiale in battuta. In particolare le verifiche si sono concentrate in località Val di Serra, Monte La Croce, Monte Torricella e Poggio Lavarino, Stroncone, Amelia e Ferentillo. I carabinieri hanno controllato 16 […]