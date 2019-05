Inchiesta sulla sanità: Bocci, Duca e Valorosi restano agli arresti domiciliari

PERUGIA – Gianpiero Bocci, Emilio Duca e Maurizio Valorosi restano ai domiciliari. Il tribunale del Riesame di Perugia ha confermato le misure cautelari per i tre indagati nell’ambito dell’inchiesta sui presunti concorsi truccati all’ospedale Santa Maria della Misericordia.

Per i giudici sussiste il pericolo dell’inquinamento probatorio.

Il Riesame ha annullato l’accusa di favoreggiamento contestata a Gianpiero Bocci.

L’avvocato Brunelli, legale di Bocci e Valorosi, fa sapere che il quadro indiziario in parte è cambiato “il tema ora è soltanto legato alla regolarità di qualche concorso. Spero che la procura porti avanti rapidamente le indagini e che i miei assistiti possano tornare in libertà al più presto. Bocci e Valorosi sono amareggiati per la decisione dei giudici ma rimangono fermamente convinti del fatto che potranno dimostrare la loro innocenza”.