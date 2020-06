Less than a minute

Incendio alle Cartiere di Trevi, oltre 9mila quintali di carta in fumo e il Clitunno si colora di viola

TREVI – Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento del vasto incendio che ieri pomeriggio ha interessato una cartiera di Trevi. In fumo sono andati oltre 9 mila quintali di carta da macero.

Per l’incendio sono intervenute squadre dei vigili del fuoco di Foligno, Spoleto, Perugia corso Cavour e della centrale con diversi mezzi e un elicottero proveniente da Roma che ha fatto diversi lanci di acqua. Sul posto anche polizia e carabinieri, nonché un’ambulanza del 118 per eventuali esigenze.

A causa delle alte temperature dell’incendio nel fiume Clitunno sono finiti coloranti blu utilizzati dalla Cartiera di Trevi per alcune lavorazioni.

Un sopralluogo è stato effettuato sul fiume dai vigili del fuoco e i tecnici dell’Arpa, per verificare la colorazione, all’esito del quale non sarebbero emerse preoccupazioni o problematiche per la salute umana, ambientale e dei pesci.