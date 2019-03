Incendio a Ponte San Giovanni, l’assessore riferirà in aula il 19 marzo

PERUGIA – L’assessore regionale Fernanda Cecchini interverrà sull’incendio di Ponte San Giovanni il 15 marzo in seconda Commissione e il 19 in Assemblea legislativa. È quanto emerso dalle comunicazioni in Aula di Carla Casciari (presidente della Seconda commissione) richieste dal consigliere da Andrea Liberati (M5s).

L’incendio è scoppiato nel pomeriggio di domenica nel centro di stoccaggio di rifiuti della Biondi recuperi nella zona industriale di Ponte San Giovanni. Il rogo con fiamme alte cinque metri è stato domato da vigili del fuoco provenienti da diverse parti della regione nella mattina di lunedì. Sono in corso indagini sulla natura del rogo e l’area è stata posta sotto sequestro.

Intanto nell’informativa in consiglio regionale sull’incendio, Casciari ha detto di non avere “ancora dati sui possibili danni ambientali derivanti dalla permanenza di circa quattro ore di una nube intensa sulla zona”. “La Seconda commissione – ha spiegato – ha previsto un’audizione con l’assessore Cecchini per avere informazioni sul tipo di materiale stoccato. Da lì partiremo per audizioni successive in attesa che arrivino i dati ufficiali dei rilevamenti Arpa. Nel frattempo stiamo avviando un’indagine conoscitiva sull’autorizzazione e sullo status dell’azienda interessata dall’incendio”.

Sul caso è intervenuto anche il senatore Luca Briziarelli della Lega che ha chiesto che la Commissione bicamerale Ecoreati prenda in esame anche l’incendio alla “Biondi recuperi” nell’ambito dell’indagine nazionale sui roghi di impianti di gestione o di stoccaggio.

Il parlamentare ha quindi ringraziato vigili del fuoco ed Arpa per “l’encomiabile lavoro”, il prefetto Claudio Sgaraglia e il sindaco Andrea Romizi per la presenza sul posto.

“Quanto accaduto – sostiene Briziarelli – senza saltare a conclusioni affrettate e nel pieno rispetto delle indagini, desta preoccupazione. Infatti, contrariamente a quanto la presidente Marini si ostina a sostenere, l’Umbria non è un’isola felice e non è immune da fenomeni che si riscontrano sul territorio nazionale. Vorrei ricordare alla presidente della Regione, che ha ‘tuonato’ contro i presunti allarmismi lanciati dal sottosegretario Stefano Candiani, che la guardia deve rimanere alta”.