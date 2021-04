Inaugurato il nuovo punto vaccinale di Terni. Nel “Vaccine day” vaccinati 1200 over 80

“Oggi è una giornata molto importante per Terni e per tutta l’Umbria, ci stiamo apprestando a liberare la nazione e la regione da una grande disgrazia, quella della pandemia”: lo ha detto l’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, prendendo parte, in occasione del ‘Vaccine day’ per gli ultraottantenni, all’inaugurazione del nuovo punto vaccinale dell’Usl Umbria 2, a Terni.



Nella struttura, presso la palestra dell’istituto scolastico Casagrande, saranno impegnati, sette giorni su sette, dieci team sanitari, con l’obiettivo di vaccinare almeno 1.500 persone al giorno e con un’organizzazione in grado di poter arrivare fino a 2.000. La nuova postazione è stata allestita in tempi record grazie ad una proficua collaborazione interistituzionale e un lavoro di squadra.

Nell’ambito dell’evento “Vaccine Day” promosso dalla Regione Umbria, oggi nella nuova postazione verranno somministrate ben 1200 dosi vaccinali ad altrettanti ultraottantenni ai quali è stata anticipata dalla Regione la vaccinazione prevista per maggio-giugno.

Con il ‘Vaccine day’ cerchiamo di accelerare ulteriormente la campagna vaccinale” ha sottolineato Coletto. “Oggi – ha aggiunto – siamo anche sopra la media nazionale per quanto riguarda i vaccinati, quindi sta andando bene. Il sistema funziona, cercheremo di arrivare il prima possibile all’obiettivo dell’immunità di gregge, fondamentale in un periodo come questo dove, oltre alla questione salute, che è sempre la prima, abbiamo anche quella economica”.

Sull’inaugurazione interviene anche la consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Eleonora Pace. “Si punta a triplicare la somministrazione di vaccini, passando dalle 500 persone al giorno alle 1500 – dice Eleonora Pace – Il tutto grazie a ben 10 team vaccinali all’interno della nuova struttura. Una organizzazione capillare che segue il cittadino fin dal suo ingresso. Ad oggi, la struttura ternana rappresenta una delle più importanti realtà sanitarie per numero di dosi somministrate. Solo nella giornata odierna, saranno inoculate 1200 dosi. Nei giorni successivi saranno invece anticipate le prenotazioni per gli ultraottantenni, precedentemente fissate a maggio e giugno. Come ha spiegato il dg dell’Usl Umbria 2, Massimo De Fino, il centro vaccinale Casagrande punta ad essere il fiore all’occhiello della nostra Regione. Una struttura, pensata e costruita in brevissimo tempo, che permetterà a Terni di accelerare sulle vaccinazioni.



Tutta l’attività dei sanitari – prosegue Pace – è supportata dalla Protezione Civile, dalla Polizia municipale e da tante

associazioni di volontariato. Associazioni e Protezione Civile che – ci tengo a sottolineare e ringraziare – fin dall’inizio dell’emergenza Covid sono scese in campo, offrendo un contributo straordinario ai nostri concittadini. Un mio personale grazie va al direttore generale dell’Azienda Usl Umbria 2, Massimo De Fino, al direttore del distretto di Terni, Stefano Federici, al commissario straordinario per l’emergenza Covid aziendale, Camillo Giammartino infine all’Ordine dei Medici di Terni, rappresentato oggi dal presidente, Giuseppe Donzelli, che continua – costantemente e nella massima disponibilità – a fornire un aiuto fondamentale alla nostra cittadinanza”.