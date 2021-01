In treno senza biglietto si scagliano contro la polizia: arrestati ed espulsi in due

TERNI – Due persone sono state arrestate dalla polizia ferroviaria di Terni in occasione delle ultime festività per essersi rifiutate di fornire le loro generalità e per oltraggio, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

Si tratta di due giovani, entrambi di origine egiziane, che viaggiavano su di un treno regionale Perugia/Roma senza il regolare biglietto e una volta controllati dal capo treno, lo hanno insultato e minacciato.

Intervenuta la polfer nella stazioni di Terni, i due, all’ennesima richiesta di scendere dal treno, hanno aggredito fisicamente gli agenti, venendo bloccati dopo una breve colluttazione. Tratti in arresto sono stati posti a disposizione del pubblico ministero di turno in attesa dell’udienza di convalida.

Il giudice del tribunale di Terni ha convalidato l’arresto e ha ordinato ai due imputati di non far ritorno nel comune di Terni sino all’esito del processo che avrà luogo il prossimo 4 febbraio.

Durante gli accertamenti di rito, è emerso anche che entrambi erano clandestini. Uno dei due era rientrato arbitrariamente in Italia dopo essere stato accompagnato nello stato di origine. Entrambi, dopo l’udienza di convalida, sono stati condotti presso l’Ufficio Immigrazione della questura per l’emissione di un provvedimento di espulsione.

Anche la Polfer di Foligno ha denunciato in stato di libertà un 50enne rumeno che si è rifiutato di declinare le proprie generalità al capo treno.