In giro di notte: in due nei guai, uno aveva anche la droga

TERNI – Due pregiudicati italiani trovati in giro di notte a Borgo Bovio dalla polizia sono stati entrambi sanzionati per l’inosservanza delle disposizioni governative per il contenimento del Covid-19, uno di loro, trovato in possesso di cocaina, è anche stato denunciato.

Sono stati fermati dalla squadra volante, due notti fa a Borgo Bovio, dopo che avevano tentato di fuggire alla vista della pattuglia della polizia. Già noti agli uffici della questura per reati di droga, un ternano di 61 anni e un italiano di origini dominicane di 32, sono stati bloccati immediatamente e controllati. Nel giaccone del più giovane, gli agenti hanno trovato un involucro contenente circa 8 grammi di cocaina. Sono stati entrambi sanzionati per non aver rispettato la normativa vigente sulle misure messe in atto dal Governo per il contenimento del Coronavirus e il 32enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.