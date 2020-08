Less than a minute

1 Less than a minute

In discoteca all’aperto senza il distanziamento sociale: il gestore multato per 400 euro

CITTA’ DI CASTELLO – Oltre 500 persone in una discoteca all’aperto di san Giustino, senza distanziamento sociale. Per questo il gestore del locale è stato multato dalla polizia con una sanzione amministrativa di 400 euro.

Il controllo è avvenuto nell’ambito delle verifiche effettuate da polizia, carabinieri e polizia locale nell’ultimo week-end sul rispetto delle misure anti-contagio nei luoghi e locali della movida.

In uno di questi, come detto, gli agenti hanno constatato la presenza di oltre 500 persone e il mancato rispetto di alcune delle misure previste dalla normativa anti-Covid, in particolare quella del distanziamento sociale. Gli operatori hanno accertato, presso le casse ed i banconi, diversi assembramenti di avventori che stavano effettuando le ordinazioni senza che nessuno degli addetti imponesse il distanziamento previsto.

I servizi coordinati da parte delle forze di polizia riguardo al controllo del rispetto della normativa anti-Covid continueranno anche nei prossimi giorni in tutto il circondario dell’Alta Valle del Tevere.