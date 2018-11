In casa un bazar di droghe leggere: operaio 22enne finisce nei guai

NARNI – Un 22enne, operaio incensurato, è finito nei guai per essere stato trovato in possesso di un mix di droghe leggere. A lui i carabinieri della Stazione di Narni Scalo sono risaliti dopo che avevano segnalato uno studente 19enne, controllato in località Le Mole, al quale hanno sequestrato 5 grammi fra hashish e marijuana che nascondeva nel pacchetto di sigarette. A questo punto i militari sono riusciti ad individuare al 22enne, “pusher” del luogo.

Nella sua abitazione i militari hanno trovato un vero e proprio “bazar” di droghe leggere per quasi 300 grammi complessivi. Il “venditore” infatti, oltre a varie dosi già pronte di hashish e marijuana nelle consuete forme, era fornito non solo di un po’ di hashish “nero” ma anche di olio di hashish.

Il giovane, al quale non poteva mancare in casa tutto l’occorrente per la preparazione ed il confezionamento delle dosi e quasi 500 euro presumibilmente provento della lucrosa quanto illecita attività di vendita di droga, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.