In carcere per violenza sessuale su minorenni: emersi nuovi episodi a carico del 56enne

TERNI – Si aggrava la posizione del 56enne italiano arrestato lo scorso 22 dicembre per violenza sessuale nei confronti di minorenni. Il gip, sulla base dei nuovi riscontri investigativi, ha firmato una nuova, ulteriore, ordinanza di custodia cautelare in carcere.

L’indagine della squadra mobile era stata avviata, con il coordinamento della procura ternana, a seguito della segnalazione di una psicologa che aveva raccolto le dichiarazioni di una delle tre giovani vittime, due delle quali 17enni.

Con il 56enne in carcere, le indagini della squadra mobile sono proseguite, sempre coordinate dalla procura, e hanno fatto luce su ulteriori presunti abusi del 56enne nei confronti di altre due persone: una 17enne, nipote dell’uomo, che dall’estate 2019 all’estate del 2020 sarebbe stata vittima di attenzioni particolari, e un’altra ragazza di 26 anni, residente fuori regione, anche lei vittima, circa tre anni fa, di presunti abusi all’interno di un ascensore, episodio per il quale, tuttavia, aveva deciso di non sporgere querela.

A seguito dei nuovi elementi acquisiti, la procura ha chiesto ed ottenuto un’ulteriore misura cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, che gli è stata notificata questa mattina direttamente in carcere dagli agenti della squadra mobile.