In auto con un etto di cocaina: arrestati due giovani per spaccio

GUBBIO – I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Gubbio hanno arrestato due ragazzi 30enni di origine albanese, domiciliati a Perugia, trovati in possesso di cocaina.

I militari li hanno fermati a bordo di un’auto sulla SS452 della Contessa che procedeva in direzione Fano. Nonostante il conducente cercasse di sviare i carabinieri con scuse, adducendo di essere partito da Perugia per raggiungere parenti nelle Marche, i militari hanno hanno approfondito il controllo perquisendo la coppia e rinvenendo la somma di 1200 euro in contanti che i due giovani avevano nelle tasche dei pantaloni.

I carabinieri hanno perquisito la vettura e hanno trovato, occultato nella tasca di un giubbotto sul sedile posteriore, un involucro in cellophane contenente un “sasso” di cocaina del peso di 100 grammi. La sostanza, equivalente a 480 dosi e risultata pura al 70%, avrebbe fruttato sul mercato oltre 10.000 euro. I due sono stati arrestati per spaccio e oggi sono comparsi davanti al giudice del tribunale di Perugia che ha convalidato l’arresto.