In auto con oltre 100 dosi di cocaina pronte per lo spaccio: arrestati due giovani

TERNI – Due albanesi di 20 e 24 anni sono stati arrestati perché trovati in possesso complessivamente di 76 grammi di cocaina. I due ieri sera sono stati notati dalla sezione antidroga della squadra mobile durante un servizio antidroga in particolare nelle zone di Borgo Rivo e di Gabelletta mentre, a bordo di un’auto, procedevano con un’andatura sospetta, rallentando ogni tanto, con delle piccole soste, per poi riprendere la marcia.



Tenuti sotto controllo, ad un certo punto sono stati visti gettare dal finestrino una bottiglia in alluminio che è stata subito subito recuperata dagli agenti: all’interno, sono stati rinvenuti 22 involucri di cocaina per circa 13 grammi.



Poco dopo hanno gettato di nuovo un oggetto dal finestrino che è stato poi sempre recuperato: un pacchetto di sigarette contenente 9 involucri di cocaina per un peso di 5 grammi. Con tutta probabilità la coppia voleva occultare la sostanza stupefacente fra la vegetazione per poi recuperarla successivamente.



L’auto ha quindi proseguito la sua marcia, sempre seguita dagli investigatori, che hanno notato uno scambio con una ragazza che, fermata successivamente, è stata trovata in possesso di una dose di cocaina. La ragazza che è stata segnalata alla prefettura come consumatrice di sostanze stupefacenti, ha detto agli agenti di aver pagato 70 euro per quella dose.



Dopo poco, l’auto con i due stranieri è stata fermata in sicurezza dai poliziotti dell’Antidroga, che, al suo interno, hanno trovano altri 100 involucri di cocaina, per un peso di 60 grammi circa, oltre a poco meno di 900 euro, ritenuti verosimilmente provento dell’attività di spaccio, dato che entrambi i ragazzi – alloggiati a Terni in una struttura ricettiva – risultano disoccupati.



Il totale della cocaina sequestrata ammonta, come detto, a circa 76 grammi per un totale di oltre 9.000 euro.