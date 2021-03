In auto con due flaconi di droga dello stupro: ternano 56enne finisce ai domiciliari

TERNI – Viaggiava in auto con due flaconi di GHB, la cosiddetta “droga dello stupro”. Per questo un ternano di carabinieri di Terni, ieri sera, hanno arrestato un ternano di 56 anni, C.M. le sue iniziali, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato per spaccio di droga.

I flaconi erano nascosti sotto il vano portaoggetti collocato tra i sedili. Il ritrovamento da parte dei carabinieri è avvenuto grazie all’ausilio di un cane antidroga del Nucleo cinofili di Roma Santa Maria di Galeria. L’uomo è stato posto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima mentre la droga è stata sequestrata.

Nell’ambito della stessa operazione l’Arma ha perquisito l’abitazione di un uomo albanese del 1971, anch’egli residente a Terni. In casa sono stati rinvenuti 4 grammi di cocaina. Trovate anche 2 cartucce da caccia calibro12 detenute illegalmente. L’uomo è stato quindi denunciato alla Procura per detenzione abusiva di armi o munizioni senza denuncia e per produzione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti”.

Controllato anche un altro uomo, italiano classe 1986, residente a Roma ma di fatto domiciliato a Terni,. Il capitolino è stato trovato in possesso di 2 grammi di marijuana.