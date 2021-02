In 5 a vedere la partita di calcio, il proprietario del bar inveisce contro i carabinieri e viene denunciato

SPELLO – Viola le norme anti-covid e poi inveisce contro i carabinieri che lo sanzionano. Per questo il gestore di in bar è finito nei guai.

E’ accaduto qualche giorno fa quando i carabinieri della Stazione di Spello, impegnati nei consueti sevizi di controllo finalizzati alla verifica del rispetto delle misure volte al contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid – 19, hanno controllato un bar sito nel centro poiché avevano notato all’interno 5 persone intente a guardare la partita di calcio in televisione.

I militari hanno chiesto agli avventori di esibire i documenti identificativi e, come disciplinato dalla normativa attualmente in vigore, hanno sanzionato sia i presenti, sia il gestore, con l’ulteriore obbligo di chiusura del locale per 5 giorni.

Di tutta risposta, il proprietario del bar ha iniziato ad inveire, con frasi ingiuriose e lesive sia del prestigio delle istituzioni che degli operatori, nei confronti di entrambi i militari, anche alla presenza di altre persone, ivi presenti sulla pubblica via.

Il successivo 25 febbraio lo stesso gestore si è presentato in caserma lamentandosi nuovamente dell’operato dei militari e, dopo aver ancora una volta inveito contro di loro, li ha anche minacciati.

A questo punto, l’uomo, è stato denunciato per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale.