In 14 alla festa di compleanno: scoperti dai carabinieri. Il titolare della struttura rischia la chiusura

MARSCIANO – In 14 ad una festa di compleanno. I carabinieri li scoprono e li multano. E’ accaduto in una struttura ricettiva di Marsciano dove i militari della locale della locale stazione e quelli di Montecastello di Vibio, intorno alla mezzanotte di ieri, hanno effettuato un controllo dopo che era stata notata la presenza di diverse persone che, come poi accertato, partecipavano a una festa di compleanno.

All’interno dell’esercizio sono stati identificati quattordici giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni, tutti sanzionati ai sensi dell’art. 1 co. 8 del D.L. 33/2020, convertito nella legge 24/2020, per assembramento e mancato utilizzo delle mascherine.

Nello stesso contesto, a quattro giovani, a seguito di perquisizioni personali operate, sono stati anche rinvenuti e sequestrati circa 200 grammi complessivi di hashish, con conseguente segnalazione degli stessi alla Prefettura di Perugia, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90.

Al titolare della struttura, inoltre, ugualmente sanzionato per le stesse violazioni alle disposizioni sanitarie, è stata anche contestata quella prevista dall’art. 1 co 10 del D.P.C.M. 03/12/2020, per il mancato rispetto delle disposizioni relative alle attività di ristorazione, con proposta al prefetto di chiusura dell’esercizio.