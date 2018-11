Impennata di furti: i carabinieri serrano i controlli tra Narni e Terni

NARNI – Giro di vite contro i furti nelle zone industriali: i carabinieri di Terni e Amelia hanno intensificato i controlli tra giovedì e venerdì dell’area che va da Sabbione, passando per la Marattana e la Flaminia-Ternana. Sono stati impiegati 15 militari e 7 macchine. Un pattugliamento a tappeto che ha interessato il comune di Narni e parte del territorio del comune di Terni.

Carabinieri, in uniforme e in abiti civili, hanno controllato più di 60 persone e 35 veicoli, sulle varie arterie stradali, anche secondarie, che collegano le aree industriali di Narni e Terni, in un’area che, nei giorni scorsi, è stata fatta bersaglio di diversi colpi.

“L’attività preventiva messa in atto – fanno sapere dall’Arma – continuerà ad essere assicurata attraverso servizi di pattuglia rinforzati ad ampio raggio al fine di scongiurare il verificarsi di tali tipi di reato”.