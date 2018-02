Immigrazione clandestina: smantellata un’organizzazione, tre arresti

PERUGIA – Tre persone sono state arrestate dalla polizia di Perugia per immigrazione clandestina. Si tratta di un 37enne albanese, e di due italiani di 47 e 44 anni. Secondo gli uomini della squadra mobile che hanno condotto le indagini, i tre avevano creato un’attività clandestina e criminale che, a partire dal 2013, aveva consentito a decine di cittadini albanesi di entrare illecitamente negli Stati Uniti d’America a fronte del pagamento di migliaia di euro per l’espletamento della pratica.

Gli investigatori hanno ricostruito un giro di falsi passaporti, alimentato dal cittadino albanese, mentre gli altri due arrestati 47enne e del 44enne, gestivano un’agenzia di viaggi nel folignate.

Secondo la ricostruzione investigativa, l’albanese provvedeva alla contraffazione di passaporti italiani dei quali era stato denunciato il furto o lo smarrimento apponendovi le foto e le generalità dei connazionali che volevano recarsi negli U.S.A.

Fatto ciò, i due italiani prenotavano i relativi biglietti aerei compilando il modulo E.S.T.A. e dichiarando falsamente che i viaggiatori possedevano la doppia cittadinanza albanese e italiana.

In questo modo, i cittadini albanesi entravano negli U.S.A. senza bisogno di visto d’ingresso, potendo trattenersi teoricamente per i soli 90 giorni previsti dal regime E.S.T.A., ma in molti casi permanendo in quel Paese ben oltre la scadenza consentita.

Gli uomini della squadra mobile, coadiuvati dagli agenti del commissariato di Foligno, sono riusciti a smantellare questo sodalizio criminale. L’inchiesta è partita da una segnalazione di un’agenzia statunitense deputata al monitoraggio delle frontiere, l’International Homeland Security, che aveva rilevato un numero anomalo di prenotazioni di biglietti aerei per gli U.S.A. ed un consistente flusso di cittadini albanesi verso tale Paese.

A quel punto, gli uomini della Mobile hanno iniziato una lunga attività investigativa che li ha portati a individuare nella agenzia di viaggi la centrale di smistamento dei cittadini albanesi verso gli U.S.A. e nell’albanese, l’uomo dell’organizzazione che aveva il compito di procacciare sia i clienti che i documenti falsi. I tre guadagnavano migliaia di euro per ogni albanese che facevano entrare negli Stati Uniti con il suddetto stratagemma, applicato in diverse decine di casi.

Ai tre arrestati viene contestato il reato di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento pluriaggravato della immigrazione clandestina ed alla ricettazione. L’albanese è finito in carcere, gli altri due ai domiciliari.