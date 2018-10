Ilserv, incertezza sul futuro. Le Rsu: “Senza chiarezza il 17 si sciopera”

TERNI – L’assegnazione dell’appalto del recupero delle scorie alla società finlandese Tapojarvi-oy questa mattina è stata al centro di un’assemblea le rsu aziendali della Ilserv che hanno deciso uno sciopero per il 17 ottobre.

“Nelle settimane successive all’annuncio dell’assegnazione dell’appalto – dicono le Rsu – l’amministratore delegato di Ast ha ufficialmente dichiarato che la firma di tale accordo era prevista entro il mese di settembre e che immediatamente dopo, sarebbe arrivata una convocazione alla società Ilserv per discutere e prorogare gli appalti in scadenza tra le due società. Ad oggi ci risulta che niente di quanto ufficializzato sia stato rispettato, generando forti preoccupazioni e tensioni tra tutti i lavoratori della Ilserv”.

“Fermo restando l’ aggiudicazione dell’appalto scorie, rispetto al quale sarebbe opportuno conoscere i dettagli e le motivazioni che hanno portato a tale scelta – proseguono le Rsu – riteniamo doveroso e indispensabile che, chi da anni lavora con la Ilserv ed ha contribuito in maniera attiva a raggiungere risultati positivi, pagando anche di tasca proprio il mantenimento degli organici attuali, merita più rispetto e chiarezza sul proprio futuro.

Preoccupazioni queste che stanno aumentando di ora in ora visto che il primo appalto in scadenza e quindi messo in discussione sarà a gennaio 2019”.

Vista la situazione di totale incertezza rispetto al futuro degli appalti in essere e dei lavoratori interessati, le rsu di Ilserv dicono che che se non avranno chiarimenti in merito, proclamano fin da subito uno sciopero dei lavoratori di Ilserv per mercoledì 17 ottobre.